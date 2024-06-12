Руководитель клуба НХЛ о Силаеве на драфте-2024: «У него потенциал суперзвезды. Очень заманчивый вариант»

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня. Руководитель одного из клубов лиги поделился мнением о том, кто является лучшим защитником среди игроков, доступных для выбора на предстоящем драфте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии