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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель клуба НХЛ о Силаеве на драфте-2024: «У него потенциал суперзвезды. Очень заманчивый вариант»

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня. Руководитель одного из клубов лиги поделился мнением о том, кто является лучшим защитником среди игроков, доступных для выбора на предстоящем драфте.

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