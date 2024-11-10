Юрист Виноградов ответил, могут ли в России сократить рабочий день за счет обеда

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Сейчас в России многих работников и работодателей волнует вопрос: возможно ли сокращение рабочего дня за счет обеденного перерыва? Ответ дал доктор юридических наук и декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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