Юрист Виноградов ответил, могут ли в России сократить рабочий день за счет обеда

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Сейчас в России многих работников и работодателей волнует вопрос: возможно ли сокращение рабочего дня за счет обеденного перерыва? Ответ дал доктор юридических наук и декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.