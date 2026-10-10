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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон о 2-м месте в спринте: «Как только полило, подумал: «Прекрасный день»

Гонщик « Феррари » Льюис Хэмилтон высказался после второго места в спринте на Гран-при Сингапура. «Старт получился потрясающим, это было здорово.

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