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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о календаре: «Барса» справляется с усталостью. Команда в хорошей форме – готова как физически, так и ментально»

В субботу каталонцы сыграли вничью с «Бетисом» (1:1) в Ла Лиге. «Думаю, мы хорошо справляемся с усталостью.

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