Крестница Пугачевой впервые показала возлюбленного — тайный роман

Алина Галкина решилась рассекретить своего бойфренда. Алина Галкина с избранником Социальные сетиПока СМИ кипят слухами об обысках в доме деверя Аллы Пугачевой — Дмитрий Галкина, его дочь Алина как ни в чем не бывало развлекается с бойфрендом за границей.