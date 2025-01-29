Приставы начали взыскивать с напавшего на школу Галявиева 23 млн рублей

Судебные приставы начали проводить работу по взысканию 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за стрельбу в казанской школе, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии