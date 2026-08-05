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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фаворит драфта НХЛ Дюпон о жизни в Европе с отцом-хоккеистом: «Бывать в раздевалке, смотреть, как он играет, – потрясающе. Там зародилась моя любовь к хоккею, Швейцария – невероятно красивая страна»

Фаворит драфта НХЛ-2027 Лэндон Дюпон рассказал о детстве в Европе.  Отец 17-летнего защитника, Мики Дюпон, был профессиональным хоккеистом.

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