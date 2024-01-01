"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского

© скриншот Василий Стоякин Честно говоря, очень трудно представить себе, о чём глава государства может в самое трудное время говорить в новогоднем обращении к согражданам на протяжении более 20 минут Обычно из новогодней речи президента можно услышать и понять много, но Зеленский не сказал ничего.
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