"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского

© скриншот Василий Стоякин Честно говоря, очень трудно представить себе, о чём глава государства может в самое трудное время говорить в новогоднем обращении к согражданам на протяжении более 20 минут Обычно из новогодней речи президента можно услышать и понять много, но Зеленский не сказал ничего.