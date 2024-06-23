Какой сегодня день: 24 июня

В следующий за Троицей понедельник, в этом году 24 июня совершается праздник в честьСвятого Духа. Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.