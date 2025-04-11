Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу с 14 по 18 апреля

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- По приглашению генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама /КПВ/ То Лама и президента Вьетнама Лыонг Кыонга генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит во Вьетнам с 14 по 15 апреля, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР.