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Китай

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Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу с 14 по 18 апреля

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- По приглашению генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама /КПВ/ То Лама и президента Вьетнама Лыонг Кыонга генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит во Вьетнам с 14 по 15 апреля, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР.

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