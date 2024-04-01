«Север-Пресс» составил подборку лучших фото марта

По всему Ямалу с конца февраля кочует День оленевода (0+). Наша мартовская подборка тоже захватила этот праздник: многие кадры — из разных городов и поселков, которые принимали главное событие года для тундровиков.
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