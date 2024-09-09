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Петербургский дневник

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В Пентагоне заявили о важности для Украины удерживать Красноармейск

Расположение города носит стратегический характер Вашингтон считает важным, чтобы военнослужащие украинской армии продолжали попытки удержать Красноармейск (Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР, так как США считают расположение города стратегическим.

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