В Пентагоне заявили о важности для Украины удерживать Красноармейск

Расположение города носит стратегический характер Вашингтон считает важным, чтобы военнослужащие украинской армии продолжали попытки удержать Красноармейск (Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР, так как США считают расположение города стратегическим.
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