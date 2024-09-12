Константину Борисову присвоено звание Героя Российской Федерации, а также лётчика-космонавта Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 2024 года № 745 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации» за мужество и героизм космонавта-международника при длительных космических полетах в космосе станция.
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