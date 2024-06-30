⚽️💪Футбол набирает в Новоаннинском популярность! Несмотря на жаркий день, трибуны практически полные! Градус добавляет накал страстей на поле.
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⚽️💪Футбол набирает в Новоаннинском популярность! Несмотря на жаркий день, трибуны практически полные! Градус добавляет накал страстей на поле.