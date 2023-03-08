Военное обозрение

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«Теперь ты в Армии». Миллион алых роз

«Теперь ты в Армии». Миллион алых роз

Эпизод VII новогодней сказки с продолжением Часть праздничная, юмористическая, добрая, любвеобильная «Дитям мороженое, его бабе цветы! Смотри, не перепутай!» В той сказочной стране в то описываемое время была распространенная практика, когда воинские части помогали колхозам в их неравной борьбе с урожаем.

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