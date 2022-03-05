Дэйна Уайт – о бое Махачева и Дос Аньоса: «Я думал, что мы все сделали, но Ислам отказался»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что топовый легковес из России Ислам Махачев отказался от поединка с Рафаэлем Дос Аньосом.

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