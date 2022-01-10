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Диетолог Игнатикова опровергла связь потери аппетита с заражением омикрон-штаммом

Диетолог Игнатикова опровергла связь потери аппетита с заражением омикрон-штаммом

Нередко пациенты с омикрон-штаммом коронавируса наблюдают потерю аппетита. Однако данный симптом характерен для любого рода инфекции и не связан с COVID-19 или различными вариантами патогена, сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

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