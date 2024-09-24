В Совфеде обсудили проблемные вопросы обращения с ТКО в Алтайском крае

Сенатор Александр Двойных назвал справедливыми претензии жителей региона к регоператорам, которые вывозят ТКО с регулярными сбоями В Совете Федерации сенаторы и делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко обсудили проблемные вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.