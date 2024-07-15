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Поисковые работы на месте крушения SSJ-100 завершены

Поисковые работы на месте крушения SSJ-100 завершены

Завершены поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области. По данным источников в оперативных службах, были обнаружены фрагменты тел членов экипажа, крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолета, а также различные элементы бортовой электроники и провода.

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