Поисковые работы на месте крушения SSJ-100 завершены

Завершены поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области. По данным источников в оперативных службах, были обнаружены фрагменты тел членов экипажа, крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолета, а также различные элементы бортовой электроники и провода.