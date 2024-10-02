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Царьград

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"Хоть из рогатки": Расшифрован ответ США Зеленскому по "дальнобою". Путин был услышан очень хорошо

"Хоть из рогатки": Расшифрован ответ США Зеленскому по "дальнобою". Путин был услышан очень хорошо

В США отреагировали на просьбы Владимира Зеленского по "дальнобою". Ответ показал, что слова Путина приняли к сведению.

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