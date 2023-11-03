МВД РФ выделило властям Таджикистана 250 миллионов рублей на борьбу с наркотрафиком

В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между МВД России и агентством по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, таджикской стороне предоставлены средства в размере 250 миллионов рублей.
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