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Военное обозрение

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МВД РФ выделило властям Таджикистана 250 миллионов рублей на борьбу с наркотрафиком

МВД РФ выделило властям Таджикистана 250 миллионов рублей на борьбу с наркотрафиком

В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между МВД России и агентством по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, таджикской стороне предоставлены средства в размере 250 миллионов рублей.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Выходит свои силовые структуры БЕЗ  ДЕНЕЖНЫХВЛИВАНИЙ В Казахстан(ещё &quot;до кучи&quot; к &quot;уплывшим&quot;) СПРАВИТЬСЯ НУ НИКАК НЕ МОГУТ ‼️‼️‼️🤷
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Татьяна Курочкина
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Россиянин
Разворуют.
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