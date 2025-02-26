Оттава выступила против предложения не приглашать Трампа на саммит G7

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон выразил несогласие с предложением лидера оппозиционной Новой демократической партии Джагмита Сингха исключить президента США Дональда Трампа из списка приглашённых на саммит G7 из-за его заявлений о 51-м штате.