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Оттава выступила против предложения не приглашать Трампа на саммит G7

Оттава выступила против предложения не приглашать Трампа на саммит G7

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон выразил несогласие с предложением лидера оппозиционной Новой демократической партии Джагмита Сингха исключить президента США Дональда Трампа из списка приглашённых на саммит G7 из-за его заявлений о 51-м штате.

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