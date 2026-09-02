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"Гол как сокол": SHAMAN признался, что живет у Мизулиной

"Гол как сокол": SHAMAN признался, что живет у Мизулиной

Екатерина Мизулина и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) оформили отношения в Донецке в 2025 году. Интересно, что в Сети многие пользователи не верят в искренность отношений пары.

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