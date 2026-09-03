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Царьград

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Два яйца в день помогут защитить память и улучшить работу мозга

Два яйца в день помогут защитить память и улучшить работу мозга

Секрет кроется в холине — витамине B4, которым особенно богат яичный желток.Регулярное употребление яичного желтка способно значительно улучшить память и ускорить мышление в зрелом возрасте.

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