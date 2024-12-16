Почему в регионах появились детские сады, в которых нет ни одного ребенка

Полностью свободные группы и даже целые пустующие детские сады появились в ряде регионов страны. Об этом неожиданном явлении, сменившем некогда жесткий дефицит мест в дошкольных учреждениях, сообщают собкоры «РГ» на местах.
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