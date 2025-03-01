Оттепель сделала своё дело и натовская бронетехника вязнет в русской распутице.Весенняя грязь не даёт колонне натовской техники ВСУ покинуть захлопывающийся суджанский котёл: в Курской области установилась плюсовая температура, грунтовые дороги превратились в распутицу и бронетехника увязла.
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