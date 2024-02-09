Багреева: московские проекты получили награды международной выставки инноваций

Проектам Аналитического центра Москвы вручили две золотые и одну бронзовую награды на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке, сообщил информационный центр столичного правительства.
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