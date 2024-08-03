Подрывник из Рязани получил от Киева ₽100 тысяч на изготовление дронов и СВУ

Служба безопасности Украины (СБУ) перевела более 100 тысяч рублей на банковский счет для гражданина России и Италии Руслана Сидики, чтобы тот на эти деньги собрал четыре беспилотника и самодельное взрывное устройство, которые впоследствии использовал для атаки на объекты в Рязанской области в 2023 году.