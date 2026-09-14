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Сайт города Актау

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На полигоне Жанаозена горели бытовые отходы

На полигоне Жанаозена горели бытовые отходы

Возгорание твердых бытовых отходов произошло на полигоне Жанаозена. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

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