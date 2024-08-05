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Олимпиада-2024. Футбол. 1/2 финала. Испания сыграет с Марокко, Франция против Египта

Сборная Испании сыграет с Марокко в 1/2 финала, Франция встретится с Египтом. Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир 1/2 финала Марокко U-23 Марокко – Испания U-23 Испания Дата проведения 5 августа, 19:00, «Стадион Велодром» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Франция U-23 Франция – Египет U-23 Египет Дата проведения 5 августа, 22:00, «Групама Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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