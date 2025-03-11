Картирование мозга раскрывает ключевые признаки болезни Альцгеймера

Исследователи из Техасского университета в Арлингтоне и Калифорнийского университета в Сан-Франциско использовали новый метод картирования мозга, чтобы определить клетки, связанные с памятью, уязвимые к накоплению белка — ключевого фактора в развитии болезни Альцгеймера, неизлечимого прогрессирующего заболевания мозга, которое медленно разрушает память и навыки мышления.
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