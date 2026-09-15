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Газета.ру

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Daily Express назвала пугающими слова Патрушева об исчезновении Польши

Daily Express назвала пугающими слова Патрушева об исчезновении Польши

Британское издание Daily Express назвало пугающим предупреждение помощника президента России Николая Патрушева о последствиях возможного конфликта Польши с РФ.

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