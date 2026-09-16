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Царьград

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Пожар охватил 2000 кв. метров рынка под Одинцовом

Пожар охватил 2000 кв. метров рынка под Одинцовом

В Подмосковной деревне Наро-Осаново 16 сентября загорелся строительный рынок, огонь захватил площадь 2000 кв.

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