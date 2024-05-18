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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чичерова о том, что не побила мировой рекорд: «У меня нет чувства разочарования. Потому что знаю, что сделала все, что могла»

– Вы заявляли, что мечтаете побить мировой рекорд, и это ваша главная мотивация. Это главное разочарование в карьере? – В том числе с этой историей я выступаю перед детьми.

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