Мировое обозрение

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Хроники незримой войны

Хроники незримой войны

Про то противостояние, которому я собираюсь посвятить данную статью, пишут нечасто. Но она так же важна, как сражения на поле боя, мало того, от её исхода будет зависеть и военный результат ныне идущей специальной военной операции на Украине.

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