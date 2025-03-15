Какой сегодня праздник: 16 марта – День цветных карандашей

День цветных карандашей отмечается 16 марта. Дословно переводимое с тюркского как "черный камень", слово и сам пишущий инструмент, именуемый "карандашом", прочно вошли в обиход в XX веке, хотя историю свою карандаш ведет с эпохи Древнего мира.