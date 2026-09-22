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Царьград

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Попова сообщила о более чем 250 респираторных вирусах осенью

Попова сообщила о более чем 250 респираторных вирусах осенью

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщила РИА Новости, что осенью русские сталкиваются с более чем 250 респираторными вирусами.

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