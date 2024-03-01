Россиянин признался в контрабанде микроэлектроники после ареста в США

Россиянин Максим Марченко, проживающий в Гонконге, признал свою вину в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей, по данным, опубликованным на сайте Министерства юстиции США.
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