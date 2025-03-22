В Германии подняли вопрос о возобновлении поставок нефти из России через «Дружбу»

В бундестаге подняли вопрос о возобновлении поставок нефти из РФ через «Дружбу» Член бундестага Германии от Левой Партии Кристиан Гёрке обратился к правительству с вопросом о возможности возобновления поставок нефти из России через трубопровод «Дружба».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии