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Закон, порядок, государство

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В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию для водителей СИМ

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Скадовский» провели профилактическую акцию, направленную на предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями СИМ, а также на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

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