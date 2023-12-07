Домашнее насилие - это не семейный конфликт, это преступление

Что такое насилие? Существуют различные виды домашнегоОчередная пощечина ? насилия:Угрозы? физическое, морально-психологическое, Оскорбления? словесные оскорбления или унижения, шантаж, Унижения? экономический шантаж, сексуальноеПринуждения к сексуальным принуждение, изоляция, манипулированиеотношениям? детьмиИзбиения?Вы подвергаетесь домашнему нас .
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