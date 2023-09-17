Политолог из Японии Сато: власти Украины скрывают данные о численности населения

Бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато заявил в беседе с Nihon Keizai, что власти Украины скрывают данные о численности населения страны, при этом украинцы находятся "под угрозой исчезновения".
Бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато заявил в беседе с Nihon Keizai, что власти Украины скрывают данные о численности населения страны, при этом украинцы находятся "под угрозой исчезновения".
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