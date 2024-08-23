Боец ВС РФ с позывным «Тихий» спас двух пенсионерок из зоны боевых действий

В Telegram-канале ЧП Россия Происшествия опубликовали информацию об отважном российском бойце с позывным «Тихий», который эвакуировал двух пенсионерок из Суджанского района прямо во время боевых действий.
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