Светлана Камбулова призвала жителей Таганрога покинуть улицы

В Таганроге Ростовской области активированы силы противовоздушной обороны. Глава города Светлана Камбулова предупредила жителей покинуть улицы и соблюдать меры предосторожности для поддержания безопасности.
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