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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тьен о том, что он самый молодой участник 1/8 Australian Open после Надаля в 2005-м: «Вряд ли я могу теперь сравнивать себя с ним. Но это прикольно»

Тьен о том, что он самый молодой участник 1/8 Australian Open после Надаля в 2005-м: «Вряд ли я могу теперь сравнивать себя с ним. Но это прикольно»

– Ты во второй неделе «Большого шлема». Здорово? – (Трибуны радостно гудят). Это классно. Конечно. Я превзошел свои ожидания.

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