Содержание иска к Турлову пока не раскрыто

Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала административное судопроизводство, подав иск к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) и основателю финансовой группы Freedom Holding Тимуру Турлову.
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