Илон Маск считает, что климатические изменения не угрожают цивилизации

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что необходимо сократить количество выбросов углерода, которые приводят к климатическим изменениям, при этом он считает, температурные изменения не угрожают цивилизации.
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