Военкор Брайар заявил, в рядах ВСУ служат 164 француза

В украинском конфликте в рядах ВСУ участвуют 164 идентифицированных француза. С соответствующим заявлением выступил Лоран Брайар, французский историк и военный корреспондент International Reporters, работающий в Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии