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Военкор Брайар заявил, в рядах ВСУ служат 164 француза

Военкор Брайар заявил, в рядах ВСУ служат 164 француза

В украинском конфликте в рядах ВСУ участвуют 164 идентифицированных француза. С соответствующим заявлением выступил Лоран Брайар, французский историк и военный корреспондент International Reporters, работающий в Донбассе.

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