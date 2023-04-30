Темы дня

124 446 подписчиков

Мы так уже делали. Это не страшно. И вообще это не то, что вы подумали

Мы так уже делали. Это не страшно. И вообще это не то, что вы подумали

А поговорить?! - Мы уже участвовали в соревнованиях под нейтральным флагом! - Сказала наша, ой, ненаша, дорогая (очень дорого обходится ее содержание) и уважаемая (предположительно кем-то) Татьяна Тарасова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх