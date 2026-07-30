ВКС КСИР опубликовали видеозаписи удара баллистическими ракетами и БПЛА-камикадзе по авиабазе ВВС Иордании Муваффак-Салти (Эль-Азрак), используемой американскими войсками.
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ВКС КСИР опубликовали видеозаписи удара баллистическими ракетами и БПЛА-камикадзе по авиабазе ВВС Иордании Муваффак-Салти (Эль-Азрак), используемой американскими войсками.
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